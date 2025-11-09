Vannerie sauvage Haguenau

Vannerie sauvage Haguenau dimanche 9 novembre 2025.

Vannerie sauvage

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-09

L’animatrice vous propose d’apprendre à reconnaître ces plantes dans la nature et ensuite de les utiliser pour réaliser de petites créations simples en vannerie.

Autrefois, la bourdaine, le cornouiller, le jonc, la ronce étaient connus pour leur propriété de tressage tout autant que le saule. L’animatrice vous propose d’apprendre à reconnaître ces plantes dans la nature et ensuite de les utiliser pour réaliser de petites créations simples en vannerie. 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

English :

Learn to recognize these plants in nature and then use them to make simple basketry creations.

German :

Die Kursleiterin lädt Sie ein, diese Pflanzen in der Natur zu erkennen und sie anschließend für kleine, einfache Korbflechtarbeiten zu verwenden.

Italiano :

Imparerete a riconoscere queste piante in natura e a utilizzarle per realizzare piccole e semplici creazioni di cesteria.

Espanol :

Aprenderá a reconocer estas plantas en la naturaleza y luego las utilizará para realizar pequeñas creaciones sencillas de cestería.

L’événement Vannerie sauvage Haguenau a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau