Vannerie Sauvage à la Maison des Sources Mauléon-Barousse

Vannerie Sauvage à la Maison des Sources Mauléon-Barousse vendredi 8 août 2025.

Vannerie Sauvage

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-08 15:30:00

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Lors de l’atelier les participants se familiarisent à cet art ancestral sous l’œil expert d’artisan vannier. Différents techniques, matériaux, créations, serons évoqués lors de cet atelier à faire en famille ou en individuel !

Tout public, enfants dès 8 ans

Tarif 16 €/personne

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

English :

During the workshop, participants learn about this ancestral art under the expert eye of a basket maker. Various techniques, materials and creations will be discussed during this workshop, which can be enjoyed by families or individuals!

Open to all, children aged 8 and over

Price: 16 ?/person

German :

In diesem Workshop lernen die Teilnehmer diese alte Kunst unter der fachkundigen Anleitung eines Korbflechters kennen. In diesem Workshop werden verschiedene Techniken, Materialien und Kreationen vorgestellt, die Sie mit Ihrer Familie oder alleine ausprobieren können!

Für alle Altersgruppen, Kinder ab 8 Jahren

Preis: 16 ?/Person

Italiano :

Durante il workshop, i partecipanti impareranno a conoscere quest’arte ancestrale sotto l’occhio esperto di un cestaio. Le diverse tecniche, i materiali e le creazioni saranno discussi durante questo workshop, che può essere frequentato da famiglie o singoli individui!

Aperto a tutti, bambini a partire dagli 8 anni

Prezzo: € 16/persona

Espanol :

Durante el taller, los participantes aprenderán sobre este arte ancestral bajo la experta mirada de un cestero. En este taller, del que podrán disfrutar familias o individuos, se abordarán diferentes técnicas, materiales y creaciones

Abierto a todos, a partir de 8 años

Precio: 16 euros/persona

