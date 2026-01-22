VANNERIE SAUVAGE

5 Avenue de la Gare Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-08 2026-02-21

Animation végétale de la récolte au tressage

Repas tiré du sac

Animation végétale de la récolte au tressage.

Repas tiré du sac .

5 Avenue de la Gare Olargues 34390 Hérault Occitanie laroncevagabonde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Plant animation from harvesting to weaving

Packed lunch

L’événement VANNERIE SAUVAGE Olargues a été mis à jour le 2026-01-20 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC