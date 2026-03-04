Vanupié + Jinin, L’Usine à Chapeaux, Rambouillet

Vanupié + Jinin Samedi 14 mars, 20h30 L’Usine à Chapeaux Yvelines

Artiste incontournable du reggae français

Vanupié reprend la route, désormais entouré des musiciens et du sonorisateur du regretté Naâman. Après le succès de son deuxième Album Gold sorti en Mars 2018, et grâce à son tube planétaire Rockadown, Vanupié est aujourd’hui un artiste que l’on ne présente plus.

Baroudeur éclectique à la voix extraterrestre, son énergie résolument positive a su conquérir un public de plus en plus large au fil des concerts et de ses cartons sur les réseaux. Avec plus de 100 Millions de vues sur YouTube pour sa vidéo Rockadown Subway Session, Vanupié est aujourd’hui un artiste incontournable en France, et de plus en plus à l’étranger.

Vanupié c’est plus de 125 Millions de vues et 368 000 abonnés sur YouTube, 152 000 Followers sur Facebook et 45 000 sur Instagram.

PREMIERE PARTIE : Jinin

Des textes engagés et engageants sur des notes d’accordéons sortant des sentiers battus, des chansons qui nous rapprochent bien loin du superficiel et toujours lumineuses. Intrépide avec son accordéon, elle électrise le public et touche toutes les générations.

Avec son album “Nature Humaine” et en tournée, elle nous offre des chansons métissées aux influences reggae-ska world, pleines d’espoir et de valeurs humaines. Sur scène, elle incarne des valeurs authentiques, solaires et solidaires, apportant une énergie positive et communicative.

Un vrai rayon de soleil face aux grises-mines !

