Vapeur et chevaux vapeur Trains Fuveau
Vapeur et chevaux vapeur Trains Fuveau samedi 18 octobre 2025.
Vapeur et chevaux vapeur Trains
Du samedi 18 au dimanche 19 octobre de 10h à 17h30. CPPVA (Conservatoire provencal du patrimoine de vehicules anciens) Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-19 17:30:00
Date(s) :
2025-10-18
Ce week-end le Musée Provençal des Transports de la Barque vous invite à sa XVIème exposition Vapeur et Chevaux Vapeur !
Au programme (sous réserve) circulation de trains à vapeur vive, mémoire du rail, circulation pour le plaisir des petits et des grands promenade à bord du Petit train de Sainte Victoire .
Les trains à vapeur seront là les deux jours.
Ouverture du musée de 10h à 12h et de 13h45 à 18h. .
CPPVA (Conservatoire provencal du patrimoine de vehicules anciens) Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
This weekend the Musée Provençal des Transports de la Barque invites you to its XVIth Vapeur et Chevaux Vapeur exhibition!
German :
Dieses Wochenende lädt das Musée Provençal des Transports de la Barque Sie zu seiner XVI. Ausstellung Vapeur et Chevaux Vapeur ein!
Italiano :
Questo fine settimana, il Musée Provençal des Transports de la Barque vi invita alla sua 16a mostra Vapeur et Chevaux Vapeur !
Espanol :
Este fin de semana, el Musée Provençal des Transports de la Barque le invita a su 16ª exposición Vapeur et Chevaux Vapeur
L’événement Vapeur et chevaux vapeur Trains Fuveau a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme de Fuveau