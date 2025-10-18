Vapeur et chevaux vapeur Trains Fuveau

Vapeur et chevaux vapeur Trains Fuveau samedi 18 octobre 2025.

Vapeur et chevaux vapeur Trains

Du samedi 18 au dimanche 19 octobre de 10h à 17h30. CPPVA (Conservatoire provencal du patrimoine de vehicules anciens) Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 17:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Ce week-end le Musée Provençal des Transports de la Barque vous invite à sa XVIème exposition Vapeur et Chevaux Vapeur !

Au programme (sous réserve) circulation de trains à vapeur vive, mémoire du rail, circulation pour le plaisir des petits et des grands promenade à bord du Petit train de Sainte Victoire .



Les trains à vapeur seront là les deux jours.



Ouverture du musée de 10h à 12h et de 13h45 à 18h. .

CPPVA (Conservatoire provencal du patrimoine de vehicules anciens) Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This weekend the Musée Provençal des Transports de la Barque invites you to its XVIth Vapeur et Chevaux Vapeur exhibition!

German :

Dieses Wochenende lädt das Musée Provençal des Transports de la Barque Sie zu seiner XVI. Ausstellung Vapeur et Chevaux Vapeur ein!

Italiano :

Questo fine settimana, il Musée Provençal des Transports de la Barque vi invita alla sua 16a mostra Vapeur et Chevaux Vapeur !

Espanol :

Este fin de semana, el Musée Provençal des Transports de la Barque le invita a su 16ª exposición Vapeur et Chevaux Vapeur

L’événement Vapeur et chevaux vapeur Trains Fuveau a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme de Fuveau