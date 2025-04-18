Vapeurs Espace Simone Signoret Cenon

Vapeurs Vendredi 18 avril, 20h30 Espace Simone Signoret Gironde

10€/5€

Début : 2025-04-18T20:30:00 – 2025-04-18T22:00:00

Fin : 2025-04-18T20:30:00 – 2025-04-18T22:00:00

De et avec Pauline Blais

Le collectif Les femmes de l’ouest

Vapeurs est une invitation à recevoir les confidences d’une femme de 50 ans à l’heure où commence son invisibilité. Avec sincérité et humour, elle a l’audace de retraverser les étapes de sa vie de femme réglée… déréglée ! Un brin loufoque, elle revisite les événements de son parcours avec ses figures familiales comme témoins affables. À la fois clown et conteuse, elle s’amuse de son corps qui vieillit, et ré-invente ses nouveaux rituels. Habiter son corps féminin dans l’histoire de son intimité tel est son désir assumé. Et si on chantait les louanges de la femme ménopausée !

Un début : Aujourd’hui, Pauline est en retard pour son rdv chez sa gynécologue. Elle en repart avec une plaquette sur la ménopause et toutes les frayeurs que ce mot lui inspire.

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0547305043 https://www.ville-cenon.fr/culture-et-loisirs/2266-espace-simone-signoret.html Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l'offre culturelle de la ville. D'une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs.

Une épopée intime et drôle. Une danse libératrice semée de fleurs.

Maëla Piriou