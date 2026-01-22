Vapeurs Solo Burlesque Morcenx-la-Nouvelle
Vapeurs Solo Burlesque Morcenx-la-Nouvelle dimanche 22 février 2026.
Vapeurs Solo Burlesque
Salle du Maroc, Place du Maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-22
2026-02-22
Venez découvrir un solo burlesque nommé Vapeurs !
Présenté par la compagnie les Femmes de l’Ouest , une épopée intime et burlesque ou comment fleurir avec l’âge.
Vapeurs est une invitation à recevoir les confidences d’une femme à l’heure où commence son invisibilité.
Réservation à l’office de Tourisme du pays Morcenais ou sur www.helloasso.com. .
Salle du Maroc, Place du Maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50
English :
Come and discover a burlesque solo called Vapeurs !
Presented by Les Femmes de l’Ouest, an intimate, burlesque epic about blossoming with age.
Vapeurs is an invitation to receive the confidences of a woman at the moment when her invisibility begins.
L’événement Vapeurs Solo Burlesque Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Morcenx