Vapeurs Solo Burlesque

Salle du Maroc, Place du Maroc Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Venez découvrir un solo burlesque nommé Vapeurs !

Présenté par les Femmes de l’Ouest, une épopée intime et burlesque où comment fleurir avec l’âge.

Vapeurs est une invitation à recevoir les confidences d’une femme à l’heure où commence son invisibilité.

Venez découvrir un solo burlesque nommé Vapeurs !

Présenté par la compagnie les Femmes de l’Ouest , une épopée intime et burlesque ou comment fleurir avec l’âge.

Vapeurs est une invitation à recevoir les confidences d’une femme à l’heure où commence son invisibilité.

Réservation à l’office de Tourisme du pays Morcenais ou sur www.helloasso.com. .

Salle du Maroc, Place du Maroc Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover a burlesque solo called Vapeurs !

Presented by Les Femmes de l’Ouest, an intimate, burlesque epic about blossoming with age.

Vapeurs is an invitation to receive the confidences of a woman at the moment when her invisibility begins.

L’événement Vapeurs Solo Burlesque Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Morcenx