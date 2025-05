Vapeurs – Troyes, 17 mai 2025 10:00, Troyes.

Aube

Vapeurs Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte (au sein de la Cité du Vitrail) Troyes Aube

Tarif : 4 – 4 – 4 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-08-09 18:00:00

Date(s) :

2025-05-17

L’artiste canadienne Vanessa Brown expose en France pour la première fois au Centre d’Art contemporain Passages (7 rue Jeanne d’Arc) à Troyes. Son exposition Time After Time explore la persistance de gestes et de motifs récurrents à travers le temps mais aussi ce qui pourrait exister après le temps . Elle s’inspire du patrimoine de la Ville de Troyes la bonneterie, le soin et la guérison prodigués par les apothicaires.



L’exposition se prolonge avec Vapeurs, une installation pensée spécifiquement pour l’Apothicairerie de Troyes, riche source d’inspiration pour l’artiste. Vanessa Brown a imaginé une installation qui habille une des vitrines du laboratoire, elle propose cette intégration onirique dans ce cadre historique, explorant le lien entre les méthodes de bien-être contemporaines et l’héritage culturel des remèdes de l’Apothicairerie. .

Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte (au sein de la Cité du Vitrail)

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 09

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vapeurs Troyes a été mis à jour le 2025-05-06 par Office de Tourisme Troyes la Champagne