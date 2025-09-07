Vaporhymn au Jardin21 Jardin21 Paris

Vaporhymn au Jardin21 Jardin21 Paris dimanche 7 septembre 2025.

Entre concerts, DJ sets, conférences et ateliers, Vaporhymn propose une immersion dans des paysages sonores et visuels où se mêlent contemplation, jeu et expérimentation collective.

Line up :

14h30 – 16h : Enzo Grubert

À travers ses DJ sets, Enzo Grubert explore l’héritage de la culture électronique tout en valorisant les sorties récentes de la scène française. En 2023, il a fondé Arborecords, un label qui se veut espace d’expression pour des artistes émergents.

16h – 18h : Audimat (DJ sets + conférences)

Philippe Llewellyn et Guillaume Heuguet de la revue Audimat / Musique Journal animeront deux DJ sets-conférences autour des futurs alternatifs et de l’inquiétante étrangeté dans les musiques électroniques — de la vaporwave aux esthétiques cybergothiques et weirdcore.

Née en 2012, la revue Audimat s’intéresse aux musiques populaires et aux rapports entre culture, plaisir et politique. Ses éditions prolongent ce travail à travers des textes d’intervention, des contre-récits et une esthétique critique inspirée des blogs musicaux et des cercles de lecture autogérés.

18h – 22h : Tarez (live set)

Auteur, compositeur et performer live, Victor Taranne aka Tarez développe un univers ambient et downtempo nourri d’expérimentation. Ses mixes ont été diffusés sur Lyl Radio, Rinse France, Egregore, Ola Radio, Radio Alhara, et il anime une résidence bi-mensuelle sur Radio Sofa (“K7 Poussière”). Son premier album, Sortir la tête d’une pierre, est sorti en avril 2025 sur Ma Records.

Il forme également le duo Vozè avec hugzi (synthèse de dub et rave) et fait partie du collectif Hardcoeur, organisateur du festival éponyme.

00h – 01h : DJ Overclock – Techno, Groove, Break

01h – 02h : Galère sucrée – UK Bass, Techno, Hardrums

02h – 03h : Camporeale – Hardgroove, Hardbounce

03h – 04h : TSST – Techno, Hardgroove

14h30 – 16h & 16h30 – 18h : Ateliers Cabane Sonique – Compose ta cabane

Conçu par Lisa Zins dans le cadre de son mémoire « Grandir, jouer et s’émanciper en ville » et en collaboration avec le compositeur Thomas Lucas, cet atelier propose aux participant·e·s de créer leur propre cabane sonore.

Déroulé :

Accueil & présentation – Découverte de l’atelier et de ses objectifs.

– Découverte de l’atelier et de ses objectifs. Inspiration – Exemple d’une cabane sonore et explication du principe : assembler une cabane en collage, puis interagir avec elle via un circuit tactile.

– Exemple d’une cabane sonore et explication du principe : assembler une cabane en collage, puis interagir avec elle via un circuit tactile. Création plastique – À partir de formes prédécoupées (toits, murs, fenêtres, etc.), chacun compose et colle sa cabane.

– À partir de formes prédécoupées (toits, murs, fenêtres, etc.), chacun compose et colle sa cabane. Intégration du circuit sonore – Chaque cabane est reliée à un circuit interactif.

– Chaque cabane est reliée à un circuit interactif. Expérimentation musicale – En touchant leur cabane, les participant·e·s déclenchent des sons et explorent différentes textures sonores

La Cabane Sonique est une association loi 1901 qui œuvre pour l’accessibilité aux arts sonores à travers ateliers créatifs et concerts tout public autour des musiques électroniques.

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 22h

✿ENTRÉE LIBRE ✿

Une journée pour explorer la musique ambient et ses résonances multiples !

Le dimanche 07 septembre 2025

de 14h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-07T17:00:00+02:00

fin : 2025-09-08T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-07T14:00:00+02:00_2025-09-07T22:00:00+02:00

Jardin21 12A, rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/vaporhymn-jardin21