VAPOUR TRAIL : Sexores + Knitting + Sacrificial Chanting Mood SUPERSONIC Paris mardi 23 septembre 2025.

SEXORES (22h00)

(Shoegaze dream pop – Buh Records – Mexico City, mex)

Depuis sa création en 2010, Sexores est devenu l’un des groupes les plus réguliers de la scène latino-américaine. Mêlant darkwave et expérimentation, ils créent un son sophistiqué basé sur la programmation, les synthétiseurs analogiques et les murs de guitares, qu’ils ont exploré à travers leurs sept albums studio et leurs tournées incessantes dans les festivals et les salles du monde entier.

Les 3 influences : Slowdive, Cocteau Twins, The Cure

https://sexores.bandcamp.com/album/salamanca

KNITTING (21h00)

(Grungegaze – Mint Records – Montréal, QC)

Ce qui a commencé comme un projet d’hibernation pendant la pandémie est aujourd’hui devenu le groupe indie rock montréalais knitting. Avec ses récits évocateurs et son humour pince-sans-rire, knitting propose un indie rock introspectif, porté par la guitare, qui évoque la nostalgie des groupes de rock alternatif des années 90 tels que Pavement, Pixies et Sonic Youth.

Grâce à des paroles précises, des solos de guitare audacieux et des voix chuchotées, knitting donne vie aux expériences de Dempsey, un jeune homme d’une vingtaine d’années en pleine transition qui cherche à se comprendre à Montréal. À la fois imposant et intime, Some Kind of Heaven est un album rock que vous pouvez écouter à fond avec vos amis ou seul dans votre chambre, lorsque vous vous sentez étranger à tout ce que vous connaissez et que vous vous demandez si quelqu’un d’autre ressent la même chose.

Some Kind of Heaven est sorti le 6 septembre 2024 chez Mint Records, passant cinq semaines à la première place des charts des radios universitaires canadiennes et valant au groupe des articles dans Pitchfork, The FADER et Stereogum (Bands To Watch, Best New Artists 2024). knitting a partagé la scène avec Cherry Glazerr, Ovlov et Truth Club, et a fait des tournées et joué dans des festivals à travers l’Amérique du Nord.

Les 3 influences : DIIV, Pixies, Sonic Youth

https://www.youtube.com/watch?v=3qUmJDbFpKc…

SACRIFICIAL CHANTING MOOD (20h00)

(Post punk – Rotterdam, NDL)

Sacrificial Chanting Mood est le projet d’Alicia Breton Ferrer et Doortje Hiddema qui aspirent à un avenir où elles resteront au chaud à lire des livres, idéalement sous la couette, accompagnées de chiens. Toutes deux ont enregistré et sorti leurs premiers albums en solo pendant les périodes de pandémie, ce qui a fait naître l’idée d’une collaboration.

Alicia et Doortje composent et enregistrent de la musique depuis plus de dix ans, respectivement avec les groupes noise-rock The Sweet Release of Death et Neighbours Burning Neighbours and Euroboy, Real Derek et (depuis 2021) Rats on Rafts. Fans des récents projets solo de l’une et de l’autre, elles ont entamé une correspondance musicale en 2021.

Le projet initial d’un 45 tours s’est naturellement transformé en vraie collaboration. Breton Ferrer et Hiddema ne partagent pas seulement les mêmes rêves, mais s’intéressent également aux mêmes thématiques. Les paroles de la chanson « User ID » ont été trouvées dans des spams. Des couches de son ont été ajoutées dans un processus de va-et-vient. Les deux ermites interconnectés ont progressivement créé une œuvre intrigante et souvent mélancolique.

Plusieurs chansons de Sacrifical Chanting Mood sont construites à partir de chœurs doublés et de motifs vocaux, même lorsqu’ils sonnent comme des instruments. Sur » Memento Mori « , tous les sons sont des voix transformées à l’aide de pédales et d’effets. Cette introduction inquiétante donne le ton pour une plongée dans l’esprit des musiciennes. Ecrits et préenregistrés dans leurs salons, ces morceaux ont ensuite été développés lors d’une session d’enregistrement dans l’illustre studio Katzwijm, accompagnés de pantoufles chaudes, de pulls et de bouillottes improvisées.

https://sacrificialchantingmood.bandcamp.com/

———————————

Mardi 23 Septembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Voyage dans les vapeurs réverbératrices au fin fond d’un rêve Lynchien, à la croisée du Shoegaze et de la dream pop, bienvenue à la Vapour Trail.

Le mardi 23 septembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

