Var Lire en Territoire : Atelier d’art plastique avec Marion Salva Médiathèque Departementale Du Var Draguignan

Var Lire en Territoire : Atelier d’art plastique avec Marion Salva Médiathèque Departementale Du Var Draguignan samedi 4 octobre 2025.

Var Lire en Territoire : Atelier d’art plastique avec Marion Salva Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque Departementale Du Var Var

Tout public à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Atelier de découverte de l’aquarelle avec Marion Salva, jeune artiste toulonnaise.

L’initiation à la technique sera l’occasion de créer des images inspirées des albums de la sélection 2025 du Prix des lecteurs du Var, en particulier de l’album “le poisson fesse” de Pauline Pinson et Magali Le Huche qui permet d’aborder le thème de la différence avec humour.

Médiathèque Departementale Du Var 363 Boulevard Colonel Michel Lafourcade 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Atelier de découverte de l’aquarelle avec Marion Salva, jeune artiste toulonnaise.

Département du Var