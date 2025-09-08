VARDUHI YERITSYAN (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 40 EUR
les Papillons de Bruno Mantovani ont inspiré à Varduhi Yeritsyan un programme autour de ce thème, semblable aux couleurs variées des ailes du lépidoptère. On y trouvera la pièce du français, entourée de pages de Grieg, Massenet et, bien entendu, Robert Schumann, particulièrement à l’honneur.
SCHUMANN Papillons op. 2
GRIEG Papillon op. 43 n° 1
SCHUMANN Variations ABBEG op. 1
MASSENET Papillons Noirs, Papillons Blancs
MANTOVANI Papillons
SCHUMANN Carnaval op. 9 7 .
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com
English :
bruno Mantovani?s Papillons inspired Varduhi Yeritsyan to create a program around this theme, similar to the varied colors of the lepidopteran?s wings. The Frenchman?s piece is surrounded by works by Grieg, Massenet and, of course, Robert Schumann, who is given a special place of honor.
German :
bruno Mantovanis Schmetterlinge inspirierten Varduhi Yeritsyan zu einem Programm rund um dieses Thema, das den verschiedenen Farben der Flügel des Lepidopters ähnelt. Das Stück des Franzosen ist umgeben von Seiten von Grieg, Massenet und natürlich Robert Schumann, der besonders geehrt wird.
Italiano :
le Farfalle di Bruno Mantovani hanno ispirato Varduhi Yeritsyan a creare un programma intorno a questo tema, simile ai vari colori delle ali dei lepidotteri. Il brano del francese è circondato da opere di Grieg, Massenet e, naturalmente, Robert Schumann, al quale viene riservato un posto d’onore.
Espanol :
las Mariposas de Bruno Mantovani inspiraron a Varduhi Yeritsyan para crear un programa en torno a este tema, similar a los variados colores de las alas del lepidóptero. La pieza del francés está rodeada de obras de Grieg, Massenet y, por supuesto, Robert Schumann, a quien se concede un lugar especial de honor.
