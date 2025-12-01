Vargas Show spectacle équestre Mésangueville

Vargas Show spectacle équestre

750 Rte d’Hodeng Mésangueville Seine-Maritime

Début : 2025-12-23 15:00:00

fin : 2026-01-02

2025-12-23 2025-12-26 2025-12-30 2026-01-02

Découvrez le nouveau spectacle du Vargas Show Magnifique

Magnifique est une expérience unique, mêlant performances équestres, amour et magie, pour une aventure sensorielle hors du commun. Chaque moment du spectacle est une célébration de la beauté, de la puissance et de l’agilité des chevaux, accompagnée de surprises inattendues qui raviront petits et grands.

Ambiance familiale, numéros de haut niveau et originaux pour tous les amoureux des chevaux.

Lieu couvert et chauffé Accès handicapés.

Réservations 06 07 52 56 23 .

750 Rte d’Hodeng Mésangueville 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 07 52 56 23

