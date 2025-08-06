VARIATIONS GOLDBERG Carcassonne
VARIATIONS GOLDBERG Carcassonne jeudi 12 mars 2026.
VARIATIONS GOLDBERG
Rue des Études Carcassonne Aude
Tarif : 144 – 144 – 144 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 20:30:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Plongeon au cœur d’une des oeuvres phares de Jean-Sébastien Bach, Les Variations Goldberg. Cette énième variation de variations, proposée par le duo de guitaristes Thibaut Garcia et Antoine Morinière, rend magnifiquement lisible le chef-d’œuvre polyphonique de Jean-Sébastien Bach. Une version tout en nuances et en transparence.
Ils sont deux, non pas pour étoffer l’écriture de Bach à l’origine dédiée au clavecin mais pour la dédoubler et la partager, la faire vibrer des nuances et de la résonance des cordes pincées de la guitare. Ainsi entrelacés, et fidèles à la conduite des lignes originelles, les deux instruments jumeaux s’échangent échos et imitations, éclairent des voix insoupçonnées, infléchissent le cycle du ton de la confidence dicté par l’aria initial.
Thibaut Garcia revient avec grand plaisir à Carcassonne avec Antoine Morinière, tous deux solistes multi-récompensés et figures de proue de la nouvelle génération de la guitare française. Ils ont élaboré et mûri ensemble cette adaptation inédite. Ils ne cachent pas que leur duo, constitué depuis une décennie, s’en est trouvé transformé.
Durée 1h15
Avec Thibaut GARCIA, guitare et Antoine MORINIÈRE, guitare
.
Rue des Études Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
English :
Plunge into the heart of one of Johann Sebastian Bach?s seminal works, the Goldberg Variations. This umpteenth variation of variations, by guitar duo Thibaut Garcia and Antoine Morinière, renders Johann Sebastian Bach?s polyphonic masterpiece magnificently legible. A version full of nuance and transparency.
Two of them, not to flesh out Bach?s writing originally dedicated to the harpsichord? but to double and share it, to make it vibrate with the nuances and resonance of the guitar?s plucked strings. Intertwined in this way, and faithful to the conduct of the original lines, the twin instruments exchange echoes and imitations, illuminating unsuspected voices, bending the cycle of the tone of confidence dictated by the initial aria.
Thibaut Garcia is delighted to return to Carcassonne with Antoine Morinière, both multi-award-winning soloists and leading figures of the new generation of French guitarists. Together, they developed and matured this original adaptation. They make no secret of the fact that their decade-long duo has been transformed by it.
Running time: 1h15
With Thibaut GARCIA, guitar and Antoine MORINIÈRE, guitar
German :
Tauchen Sie ein in eines der Hauptwerke von Johann Sebastian Bach, die Goldberg-Variationen. Diese x-te Variation von Variationen des Gitarrenduos Thibaut Garcia und Antoine Morinière macht das polyphone Meisterwerk von Johann Sebastian Bach auf wunderbare Weise lesbar. Eine Version voller Nuancen und Transparenz.
Sie sind zu zweit, nicht um Bachs ursprünglich dem Cembalo gewidmete Komposition zu erweitern, sondern um sie zu verdoppeln und zu teilen, um sie mit den Nuancen und der Resonanz der gezupften Gitarrensaiten in Schwingung zu versetzen. So verwoben und der ursprünglichen Linienführung treu bleibend, tauschen die beiden Zwillingsinstrumente Echos und Imitationen aus, beleuchten ungeahnte Stimmen und biegen den Zyklus des von der Anfangsarie diktierten Tones der Vertraulichkeit.
Thibaut Garcia kehrt mit großer Freude nach Carcassonne zurück, zusammen mit Antoine Morinière, beide mehrfach ausgezeichnete Solisten und Aushängeschilder der neuen Generation französischer Gitarristen. Sie erarbeiteten und reiften gemeinsam an dieser noch nie dagewesenen Adaption. Sie machen keinen Hehl daraus, dass sich ihr seit einem Jahrzehnt bestehendes Duo dadurch verändert hat.
Dauer: 1h15
Mit: Thibaut GARCIA, Gitarre und Antoine MORINIÈRE, Gitarre
Italiano :
Un tuffo nel cuore di una delle opere simbolo di Johann Sebastian Bach, le Variazioni Goldberg. Questa ennesima variazione di variazioni, proposta dal duo di chitarristi Thibaut Garcia e Antoine Morinière, rende magnificamente leggibile il capolavoro polifonico di Johann Sebastian Bach. Una versione ricca di sfumature e trasparenza.
Sono in due, non per dare corpo alla scrittura di Bach, originariamente dedicata al clavicembalo, ma per raddoppiarla e condividerla, per farla vibrare con le sfumature e le risonanze delle corde pizzicate della chitarra. Così intrecciati, e fedeli alla condotta delle linee originali, gli strumenti gemelli si scambiano echi e imitazioni, illuminando voci insospettabili e piegando il ciclo del tono di fiducia dettato dall’aria iniziale.
Thibaut Garcia è lieto di tornare a Carcassonne con Antoine Morinière, entrambi solisti pluripremiati e figure di spicco della nuova generazione di chitarristi francesi. Insieme hanno sviluppato e maturato questo adattamento originale. Non nascondono che la loro decennale collaborazione ne è stata trasformata.
Durata: 1 ora e 15 minuti
Con Thibaut GARCIA, chitarra e Antoine MORINIÈRE, chitarra
Espanol :
Una inmersión en el corazón de una de las obras emblemáticas de Johann Sebastian Bach, las Variaciones Goldberg. Esta enésima variación de variaciones, ofrecida por el dúo de guitarristas Thibaut Garcia y Antoine Morinière, hace magníficamente legible la obra maestra polifónica de Johann Sebastian Bach. Una versión llena de matices y transparencia.
Son dos, no para dar cuerpo a la escritura de Bach, originalmente dedicada al clave, sino para duplicarla y compartirla, para hacerla vibrar con los matices y la resonancia de las cuerdas pulsadas de la guitarra. Entrelazados de este modo, y fieles a la conducción de las líneas originales, los instrumentos gemelos intercambian ecos e imitaciones, iluminando voces insospechadas y torciendo el ciclo del tono de confianza dictado por el aria inicial.
Thibaut Garcia está encantado de volver a Carcasona con Antoine Morinière, ambos solistas multipremiados y figuras destacadas de la nueva generación de guitarristas franceses. Juntos han desarrollado y madurado esta original adaptación. No ocultan que esta obra ha transformado su relación de diez años.
Duración: 1 hora y 15 minutos
Con Thibaut GARCIA, guitarra y Antoine MORINIÈRE, guitarra
L’événement VARIATIONS GOLDBERG Carcassonne a été mis à jour le 2025-08-06 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne