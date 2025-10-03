Variations pour Anne Frank Une amie d’Anne Frank témoigne en musique Archives départementales Marseille 3e Arrondissement

Variations pour Anne Frank Une amie d’Anne Frank témoigne en musique

Vendredi 3 octobre 2025 de 18h à 20h20. Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03 20:20:00

2025-10-03

Femmes en résistance une amie d’Anne Frank témoigne en musique aux Archives et Bibliothèque départementales.

Spectacle autour d’Anne Frank et son amie Miep Gies avec Catherine Sparta comédienne, et Eric Petit contrebassiste.







Variations pour Anne Frank est un duo sensible entre une narratrice et un contrebassiste. Son originalité est le choix de Miep Gies en tant que narratrice. Miep était la collaboratrice du père d’Anne Frank. Elle travaillait pour lui dans l’entreprise Opeka. Quand les lois anti-juives se sont répandues dans tous les quartiers d’Amsterdam. Otto Frank a pris la décision de cacher sa famille dans l’Annexe, l’arrière maison de son entrepôt et Miep a accepté de prendre en charge toute la logistique extérieure nécessaire à leur survie. Miep est devenue le premier grand témoin de leur vie en clandestinité. Elle nous conte, en musique, sur fond de seconde guerre mondiale, l’incroyable métamorphose d’Anne pendant sa réclusion.







En seulement deux ans, la gamine turbulente, souvent réprimandée par les adultes dans ce huis-clos terriblement oppressant, sous tendu par des bombardements intempestifs et des arrestations arbitraires, Anne se transforme… .

English :

Women in the Resistance: Anne Frank’s friend recounts her story with music at the Departmental Archives and Library.

German :

Frauen im Widerstand: Eine Freundin von Anne Frank legt im Archives et Bibliothèque départementales ein musikalisches Zeugnis ab.

Italiano :

Donne in resistenza: un’amica di Anne Frank testimonia la sua storia con la musica presso l’Archivio e la Biblioteca del Dipartimento.

Espanol :

Mujeres en resistencia: una amiga de Ana Frank da testimonio de su historia con música en los Archivos y Biblioteca Departamentales.

