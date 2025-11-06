Variations sur la musique de Brian Eno + Binidu Joué-lès-Tours

Variations sur la musique de Brian Eno + Binidu

Binidu c’est une aventure musicale où des sons électroacoustiques cherchent un chemin dans l’espace. Un univers folk enrobé d’electro au milieu d’une jungle synthétique, foisonnante et minimale à la fois. Variations sur la musique de Brian Eno est une pièce de 45 min d’Axel Gaudron et Pablo Roquefort revisitant le répertoire de la figure de proue du mouvement ambient. Entre thèmes atmosphériques et bouillons soniques, nos oreilles sont autant apaisées que sollicitées. .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Binidu is a musical adventure where electroacoustic sounds seek a path through space. An electro-coated folk universe in the midst of a synthetic jungle, both abundant and minimal. Variations sur la musique de Brian Eno is a 45-minute piece by Axel Gaudron and Pablo Roquefor

German :

Binidu ist ein musikalisches Abenteuer, in dem elektroakustische Klänge einen Weg durch den Raum suchen. Ein folkiges Universum mit Elektroeinflüssen inmitten eines synthetischen Dschungels, der gleichzeitig überfüllt und minimal ist. Variations sur la musique de Brian Eno ist ein 45-minütiges Stück

Italiano :

Binidu è un’avventura musicale in cui i suoni elettroacustici cercano un percorso nello spazio. Un universo folk avvolto nell’elettro nel mezzo di una giungla sintetica, al tempo stesso abbondante e minimale. Variations sur la musique de Brian Eno è un brano di 45 minuti di Axel Gaudron e Pablo Roqu

Espanol :

Binidu es una aventura musical en la que los sonidos electroacústicos buscan un camino a través del espacio. Un universo folk envuelto en electro en medio de una jungla sintética, a la vez abundante y mínima. Variations sur la musique de Brian Eno es una pieza de 45 minutos de Axel Gaudron y Pablo R

