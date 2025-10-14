Variations sur l’art Édouard Manet, une modernité classique MJC Héritan Mâcon
Variations sur l’art Édouard Manet, une modernité classique
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 11 – 11 – 16 EUR
Début : 2025-10-14 14:30:00
On connaît les scandales du Déjeuner sur l’herbe et d’Olympia, mais quels sont réellement les fondements esthétiques de la peinture de Manet et ce qu’il a apporté à la peinture moderne ?
Animée par Eric Suchère, critique d’Art, membre de l’Association Internationale des Critiques d’Art, co-directeur de la collection “Beautés”. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
