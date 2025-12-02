Variations sur l’Art Gérard Garouste, le mythe et l’inquiétude colorée MJC Héritan Mâcon

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Variations sur l’Art Gérard Garouste, le mythe et l’inquiétude colorée

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-12-02 14:30:00
Gérard Garouste, puisant dans ses inquiétudes d’enfance, ses désillusions et ses drames, fusionne dans son univers profond et dangereux, fait d’incertitude au bord de l’effondrement.
À travers une maîtrise de la peinture figurative, il donne vie à des scènes empreintes d’une humaine et touchante philosophie.
Animée par Damien Capelazzi, critique et historien de l’Art.   .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70  dplanche@mjc-heritanmacon.org

