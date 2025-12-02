Variations sur l’Art Gérard Garouste, le mythe et l’inquiétude colorée MJC Héritan Mâcon
Variations sur l’Art Gérard Garouste, le mythe et l’inquiétude colorée
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Gérard Garouste, puisant dans ses inquiétudes d’enfance, ses désillusions et ses drames, fusionne dans son univers profond et dangereux, fait d’incertitude au bord de l’effondrement.
À travers une maîtrise de la peinture figurative, il donne vie à des scènes empreintes d’une humaine et touchante philosophie.
Animée par Damien Capelazzi, critique et historien de l’Art. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
