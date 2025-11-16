Variétés françaises. Créations et reprises Eglise Notre Dame d’Esperance Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles, dès 16h30.

ALAIN GIBERT.



Auteur-compositeur-interprète, Alain Gibert trace une pop française élégante et singulière. En solo guitare-voix, entre interprétation de créations personnelles et standards que nous connaissons tous, il offre au spectateur une intensité feutrée — celle des discrets qui osent tout..

Deux albums salués par la critique ont révélé son écriture sensible et ses mélodies lumineuses.

Le dimanche 16 novembre 2025

de 17h00 à 18h30

gratuit

Entrée libre à partir de 16 h30.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-16T18:00:00+01:00

fin : 2025-11-16T19:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-16T17:00:00+02:00_2025-11-16T18:30:00+02:00

Eglise Notre Dame d’Esperance 47 rue de la Roquette 75011 Paris

https://www.ceart.fr