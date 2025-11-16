Variétés françaises. Créations et reprises Eglise Notre Dame d’Esperance Paris
Variétés françaises. Créations et reprises Eglise Notre Dame d’Esperance Paris dimanche 16 novembre 2025.
Entrée libre dans la limite des places disponibles, dès 16h30.
ALAIN GIBERT.
Auteur-compositeur-interprète, Alain Gibert trace une pop française élégante et singulière. En solo guitare-voix, entre interprétation de créations personnelles et standards que nous connaissons tous, il offre au spectateur une intensité feutrée — celle des discrets qui osent tout..
Deux albums salués par la critique ont révélé son écriture sensible et ses mélodies lumineuses.
Le dimanche 16 novembre 2025
de 17h00 à 18h30
gratuit
Entrée libre à partir de 16 h30.
Tout public.
Eglise Notre Dame d’Esperance 47 rue de la Roquette 75011 Paris
https://www.ceart.fr