Vars en Scène Office du Tourisme de Vars Vars samedi 13 décembre 2025.

Office du Tourisme de Vars Cours Fontanarosa Vars Hautes-Alpes

Début : 2025-12-13 18:30:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13

Pour sa 17ème édition, la station de Vars ne déroge pas à sa tradition avec un concert d’ouverture exceptionnel et gratuit pour lancer la saison hivernale et l’ouverture du domaine skiable.

Office du Tourisme de Vars Cours Fontanarosa Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 51 31 info@otvars.com

English :

For its 17th edition, the Vars resort is following its tradition with an exceptional free opening concert to launch the winter season and the opening of the ski area.

German :

Mal stattfindet, weicht der Wintersportort Vars nicht von seiner Tradition ab und veranstaltet ein außergewöhnliches und kostenloses Eröffnungskonzert, um die Wintersaison und die Eröffnung des Skigebiets zu eröffnen.

Italiano :

Per la sua 17ª edizione, la stazione di Vars non si discosta dalla sua tradizione con un eccezionale concerto di apertura gratuito per lanciare la stagione invernale e l’apertura del comprensorio sciistico.

Espanol :

En su 17ª edición, la estación de Vars no se aparta de su tradición con un excepcional concierto inaugural gratuito para lanzar la temporada de invierno y la apertura del dominio esquiable.

