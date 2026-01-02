Vars Kinder Cup Vars
Vars Kinder Cup Vars samedi 28 mars 2026.
Vars Kinder Cup
Vars Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le 28 mars 2026 aura lieu la 3ᵉ édition de la Vars Kinder Cup organisée par l’association Roucoucou Fouinasse.
Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 27 77 16
English :
On March 28, 2026 will take place the 3ᵉ edition of the Vars Kinder Cup organized by the Roucoucou Fouinasse association.
L’événement Vars Kinder Cup Vars a été mis à jour le 2026-01-02 par Office du Tourisme de Vars