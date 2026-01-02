Vars Kinder Cup

Vars Hautes-Alpes

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Le 28 mars 2026 aura lieu la 3ᵉ édition de la Vars Kinder Cup organisée par l’association Roucoucou Fouinasse.

Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 27 77 16

English :

On March 28, 2026 will take place the 3ᵉ edition of the Vars Kinder Cup organized by the Roucoucou Fouinasse association.

