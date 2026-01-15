Vars Southline Series

Vars Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-17

Les 17 et 18 janvier 2026, Vars accueille la Vars South Line Series, une compétition de freeride spectaculaire sur le secteur de l’Eyssina. Un événement de haut niveau réunissant des riders internationaux sur un terrain engagé et naturel.

.

Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 51 31 info@otvars.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vars Southline Series

On January 17 and 18, 2026, Vars will host the Vars South Line Series, a spectacular freeride competition on the Eyssina sector. A high-level event bringing together international riders on committed, natural terrain.

L’événement Vars Southline Series Vars a été mis à jour le 2026-01-13 par Office du Tourisme de Vars