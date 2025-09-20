Vars-sur-Roseix – visite commentée du village Place de l’église Vars-sur-Roseix

Gratuit. Sans inscription.

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Samedi 20 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le village de Vars-sur-Roseix au cours d’une visite commentée du centre-bourg.

Au programme : l’histoire locale, une cave de vigneron ou encore la maison d’Hugues de Chaumareys, commandant de la frégate la Méduse.

Visite animée par Mme Babette Fanthou, habitante de la commune. En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire et la mairie.

Rendez-vous à 17h30 sur la place de l’église.

Resneignements : 05 55 84 95 66.

Place de l’église Place de l’église, 19130 Vars-sur-Roseix Vars-sur-Roseix 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 25 12 56 https://www.vars-sur-roseix.fr Présence de parking.

© Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise