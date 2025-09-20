Vars sur Roseix visite commentée du village Vars-sur-Roseix

Vars sur Roseix visite commentée du village Vars-sur-Roseix samedi 20 septembre 2025.

Vars-sur-Roseix Corrèze

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Visite du centre bourg, d’une cave de vigneron ainsi que de la maison d’Hugues Duroy de Chaumareys, commandant de la frégate la Méduse Rdv sur la place de l’église par Mme Babette Fanthou, habitante de la commune .

Vars-sur-Roseix 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66

