Vars-sur-Roseix – visite commentée du village Vars-sur-Roseix Vars-sur-Roseix

gratuit / sans inscription

Samedi 20 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le village de Vars-sur-Roseix au cours d’une visite commentée du centre-bourg. Au programme : l’histoire locale, une cave de vigneron ou encore la maison d’Hugues de Chaumareys, commandant de la frégate la Méduse. Visite animée par Mme Babette Fanthou, habitante de la commune. En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire et la mairie.

Samedi 20 septembre.

Rdv à 17h30 sur la place de l’église.

Gratuit. Sans inscription.

Resneignements : 05 55 84 95 66.

Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise