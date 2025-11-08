Varsberg parcours halloween Varsberg
Frissons garantis dans les rues du village de Varsberg. L’amicale des jeunes de Varsberg organise un parcours d’Halloween. Prévoir une lampe torche. Informations à venir sur le site internet https://www.amicaledevarsberg.fr/rl_category/annee-2025/.Tout public
2 Rue du Cimetière Varsberg 57880 Moselle Grand Est amicale@gmx.fr
English :
Chills guaranteed in the streets of the village of Varsberg. The Amicale des Jeunes de Varsberg organizes a Halloween trail. Bring a flashlight. Information to follow on https://www.amicaledevarsberg.fr/rl_category/annee-2025/.
German :
In den Straßen des Dorfes Varsberg ist das Gruseln garantiert. Die Jugendfreunde von Varsberg organisieren einen Halloween-Parcours. Eine Taschenlampe mitbringen. Informationen werden demnächst auf der Website https://www.amicaledevarsberg.fr/rl_category/annee-2025/ veröffentlicht.
Italiano :
Brividi garantiti per le strade del villaggio di Varsberg. L’associazione giovanile di Varsberg organizza un percorso di Halloween. Portate una torcia. I dettagli seguiranno sul sito https://www.amicaledevarsberg.fr/rl_category/annee-2025/.
Espanol :
Escalofríos garantizados en las calles del pueblo de Varsberg. La asociación juvenil de Varsberg organiza una ruta de Halloween. Trae una linterna. Más detalles en el sitio web https://www.amicaledevarsberg.fr/rl_category/annee-2025/.
