Vasanta – Danses indiennes Théâtre Mandapa Paris Vendredi 16 janvier 2026, 20h30

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Rencontre inédite entre le Bharata Natyam et la danse Manipuri. Angela Sterzer – Manipuri Anusha Cherer – Bharata natyam

« Vasanta » ou l’expression du renouveau à travers la musicalité, la finesse et la joie. Les danseuses, par leur interprétation, éveillent ce sentiment de fraicheur, comme un souffle printanier qui traverse la scène. Le spectateur découvrira la richesse des danses indiennes

à travers la grâce rythmique du Bharata Natyam qui se mêle à la poésie des spirales flottantes du Manipuri.

Anusha Cherer: Danse Bharatanatyam

Artiste de Bharata natyam, chorégraphe et professeure, Anusha Cherer a été formée dès son plus jeune âge à la danse classique. Elle étudie le Bharatanatyam auprès de Srimati Sivaselvi Sarkar avec qui elle passe son Aranguetram – 1er récital solo – en 2003. Elle effectue ensuite plusieurs séjours en Inde afin de se perfectionner, notamment dans l’art de l’abhinaya, auprès d’artistes de renommée internationale.

Anusha se produit depuis plus de 20 ans en France ainsi qu’à l’étranger en tant que danseuse soliste et en collaboration avec de nombreux artistes.

Actuellement, Anusha enseigne le Bharatanatyam à Paris au sein de l’association Shantam qu’elle a fondée en 2012.

site: www.anushacherer.com

Angela Sofia Sterzer : Danse Manipuri (Nord-Est de l’Inde)

Première Européenne reconnue en « Manipuri Solo Dance » par l’Indian Council for Cultural Relations (ICCR) en Inde. Danseuse classique manipuri, chorégraphe, chanteuse, elle s’est formée auprès des maîtres Jatindra K. Singh, TH. Ibemubi Devi, Sunita Dévi et S. Kriti Singh. Félicitée pour ses interprétations des danses manipuri, elle a aussi fait sensation en créant « L’Oiseau de feu » de Stravinsky pour des danseurs et danseuses manipuri à Imphal.

[https://angelasofiasterzer.com/](https://angelasofiasterzer.com/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-16T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-16T22:00:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/vasanta-danses-indiennes 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



