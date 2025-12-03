Vasanta – Danses indiennes Théâtre Mandapa Paris

« Vasanta » ou l’expression du renouveau à travers la musicalité, la finesse et la joie. Les danseuses, par leur interprétation, éveillent ce sentiment de fraicheur, comme un souffle printanier qui traverse la scène. Le spectateur découvrira la richesse des danses indiennes à travers la grâce rythmique du Bharata Natyam qui se mêle à la poésie des spirales flottantes du Manipuri.

Anusha Cherer : Danse Bharatanatyam

Artiste de Bharata natyam, chorégraphe et professeure, Anusha Cherer a été formée dès son plus jeune âge à la danse classique. Elle étudie le Bharatanatyam auprès de Srimati Sivaselvi Sarkar avec qui elle passe son Aranguetram – 1er récital solo – en 2003. Elle effectue ensuite plusieurs séjours en Inde afin de se perfectionner, notamment dans l’art de l’abhinaya, auprès d’artistes de renommée internationale.

Anusha se produit depuis plus de 20 ans en France ainsi qu’à l’étranger en tant que danseuse soliste et en collaboration avec de nombreux artistes.

Actuellement, Anusha enseigne le Bharatanatyam à Paris au sein de l’association Shantam qu’elle a fondée en 2012.

site: www.anushacherer.com

Angela Sofia Sterzer : Danse Manipuri (Nord-Est de l’Inde)

Première Européenne reconnue en « Manipuri Solo Dance » par l’Indian Council for Cultural Relations (ICCR) en Inde. Danseuse classique manipuri, chorégraphe, chanteuse, elle s’est formée auprès des maîtres Jatindra K. Singh, TH. Ibemubi Devi, Sunita Dévi et S. Kriti Singh. Félicitée pour ses interprétations des danses manipuri, elle a aussi fait sensation en créant « L’Oiseau de feu » de Stravinsky pour des danseurs et danseuses manipuri à Imphal.

https://angelasofiasterzer.com/

Rencontre inédite entre le Bharata Natyam et la danse Manipuri. Angela Sterzer – Manipuri, Anusha Cherer – Bharata natyam.

Le vendredi 16 janvier 2026

de 20h30 à 22h00

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Paris

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa