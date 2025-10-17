VASARELY REMIS EN LUMIÈRE (2013-2019) La restauration architecturale de la Fondation Vasarely Fondation Vasarély Aix-en-Provence

VASARELY REMIS EN LUMIÈRE (2013-2019) La restauration architecturale de la Fondation Vasarely Fondation Vasarély Aix-en-Provence vendredi 17 octobre 2025.

VASARELY REMIS EN LUMIÈRE (2013-2019)

La restauration architecturale de la Fondation Vasarely Vendredi 17 octobre, 19h00 Fondation Vasarély Bouches-du-Rhône

Réservation obligatoire (places limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T19:00:00+01:00 – 2025-10-17T20:00:00+01:00

Fin : 2025-10-17T19:00:00+01:00 – 2025-10-17T20:00:00+01:00

Le projet architectural de restauration de l’édifice et de son parc, tous deux classés monument historique en 2013, visait notamment à retrouver l’efficacité de l’écrin des 44 intégrations monumentales sans rien perdre de son authenticité.

La lumière zénithale allait de nouveau inonder les grandes salles tout en rendant leur éclat aux compositions optico-cinétiques.

Jacques Repiquet

À l’occasion des Journées de l’Architecture, la Fondation Vasarely a le plaisir de vous inviter à une rencontre exceptionnelle autour de la restauration de son bâtiment emblématique, véritable manifeste de l’art et de l’architecture du XXᵉ siècle.

Conçu et financé par Victor et Claire Vasarely, inauguré le 14 février 1976, le centre architectonique de la Fondation Vasarely a fait l’objet d’une vaste campagne de restauration entre 2013 et 2019.

Fondation Vasarély 1 Avenue Marcel Pagnol, 13090 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13090 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442200109 https://www.fondationvasarely.org Hongrois d’origine, Victor Vasarely (1906-1997) , élabore à partir de 1966 le projet d’un centre architectonique rassemblant les deux parties de son oeuvre, l’une picturale (art optique) , l’autre théorique. La première est présentée dès 1970 dans le château de Gordes ; pour la seconde, un bâtiment conçu entièrement par Vasarely est construit par Jean Sonnier et son associé Dominique Ronsseray : il est inauguré en 1976. Une grande sculpture, en forme de V, signale le bâtiment, dont la façade aveugle se présente comme un pliage répétitif alternant des panneaux fond blanc – fond noir. La fondation est constituée de seize alvéoles hexagonales accolées ; il ne s’agit pas d’un musée, mais d’un centre artistique à plusieurs fonctions : exposition des « intégrations », but pédagogique, centre d’échanges sur la création contemporaine, … L’édifice comporte une ossature en béton, habillée de panneaux d’aluminium ou de vitrages ; l’éclairage est assuré par des verrières zénithales.

Le projet architectural de restauration de l’édifice et de son parc, tous deux classés monument historique en 2013, visait notamment à retrouver l’efficacité de l’écrin des 44 intégrations sans rien …

© Anne-Marie Desailly © Anne Fourès – Victor Vasarely sur le chantier du bâtiment en construction, 1975. Crédit photographique Fondation Vasarely