Vaslav – Olivier Normand Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Vaslav – Olivier Normand Vendredi 3 avril 2026, 20h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Tarifs C (de 6 à 18€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T20:00:00 – 2026-04-03T21:00:00

Fin : 2026-04-03T20:00:00 – 2026-04-03T21:00:00

Vaslav, C’est un tour de chant pour une créature de cabaret sortie de son environnement naturel. Vaslav, généralement habillée de noir, est un avatar des chanteuses à texte, des grandes “diseuses”. Elle a aussi volontiers un côté diseuse de bonne aventure ou sorcière androgyne. Vaslav c’est un concert à la shrutibox et un voyage dans les répertoires et les époques. Vaslav c’est l’émotion des chansons de répertoire, issues de la musique classique mais aussi de la pop et de la musique dite « du monde ». Vaslav passe alors de Monteverdi à Gainsbourg, de Caetano Veloso à Nirvana, de Bob Marley à Brigitte Fontaine.

Lieu Grande Salle du Théâtre

Durée 1h

Spectacle pour les 10 ans et +

Mentions de production

mise en scène et interprétation Olivier Normand regard dramaturgique Anne Lenglet son Pablo Da Silva lumière Vincent Brunol robe Hanna Sjödin production Retors Particulier coproduction La Compagnie accueil en résidence de plateau Performing Arts Forum, le LoKal

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

CABARET // MUSIQUE // THEÂTRE // DRAG