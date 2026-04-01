Vasles en Couleurs Mairie Vasles Vasles
Vasles en Couleurs Mairie Vasles Vasles dimanche 19 avril 2026.
Vasles
Vasles en Couleurs
Mairie Vasles 1 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:30:00
fin : 2026-04-19 13:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Participez à l’événement Vasles en Couleurs créé par les Friends sheeps (collectif du CSC du Pays Ménigoutais ).
Au programme une course pour enfants de 3km (accompagnés obligatoirement d’un adulte) et une course de 6 km pour adultes ou jeunes à partir de 12 ans.
Les bénéfices permettront de financer un séjour.
Programme du jour
– RDV 8h30
– Echauffement + flash mob
– 1er départ enfants accompagnés obligatoirement d’un adulte
– 2ème départ 6km .
Mairie Vasles 1 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 33 65 24 loisirs.paysmenigoutais@csc79.org
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English : Vasles en Couleurs
L’événement Vasles en Couleurs Vasles a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine
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