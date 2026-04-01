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Vasles en Couleurs Mairie Vasles Vasles

Vasles en Couleurs Mairie Vasles Vasles

Vasles en Couleurs Mairie Vasles Vasles dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Mairie Vasles

Adresse : 1 Place du 25 Août

Ville : 79340 Vasles

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Vasles

Vasles en Couleurs

Mairie Vasles 1 Place du 25 Août Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:30:00
fin : 2026-04-19 13:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Participez à l’événement Vasles en Couleurs créé par les Friends sheeps (collectif du CSC du Pays Ménigoutais ).
Au programme une course pour enfants de 3km (accompagnés obligatoirement d’un adulte) et une course de 6 km pour adultes ou jeunes à partir de 12 ans.

Les bénéfices permettront de financer un séjour.

Programme du jour
– RDV 8h30
– Echauffement + flash mob
– 1er départ enfants accompagnés obligatoirement d’un adulte
– 2ème départ 6km   .

Mairie Vasles 1 Place du 25 Août Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 33 65 24  loisirs.paysmenigoutais@csc79.org

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English : Vasles en Couleurs

L’événement Vasles en Couleurs Vasles a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine

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