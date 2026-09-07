Vassalieux : un château, une histoire, Château d’Essalois, Chambles

Informations pratiques

Vassalieux : un château, une histoire 19 et 20 septembre Château d’Essalois Loire

sans conditions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photos anciennes de documents d’archives et de textes concernant le château de Vassalieux. Photos de l’extérieur et de l’intérieur du château. Blasons de propriétaires. Terriers des possessions.

Château d’Essalois Chemin d’Essalois, 42170 Chambles, France Chambles 42170 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0780404384 https://www.smagl.com/Ouvertures-du-ch-teau-d-Essalois-Centre-d-interpr-tation-des-gorges-de-la-Loire-article-375-0.html Le château d’Essalois se dresse sur un lieu stratégique naturellement fortifié et habité par les hommes depuis l’oppidum de défense des Ségusiaves (-170 à -25 avant J.-C.). Le village de ce peuple gaulois s’étend alors 500 mètres en arrière du château, au lieu-dit « le Palais ». La base du rempart subsiste en partie, recouverte de genêts. Des fouilles archéologiques montrent l’existence d’échanges commerciaux importants avec l’Italie, antérieurs à l’occupation romaine, par la mise à jour d’amphores et de pièces de monnaie.

Le château tel qu’il apparaît actuellement, est construit en grande partie en 1580 par Léonard de Bertrand, Maître des Eaux et Forêts à Montbrison et seigneur d’Essalois.

En 2021, le château d’Essalois propose un Centre d’Interprétation, espace touristique, pédagogique et moderne pour comprendre le patrimoine des gorges de la Loire, site classé au titre de la Loi Paysage, et l’aménagement hydroélectrique EDF de Grangent. Des mobiliers interactifs agrémentent le parcours : films, visites virtuelles, représentations 3D … Tout pour s’immerger au cœur des gorges de la Loire ! parkings à proximité

Exposition de photos anciennes de documents d’archives et de textes concernant le château de Vassalieux. Photos de l’extérieur et de l’intérieur du château. Blasons de propriétaires. Terriers des…

©carte postale