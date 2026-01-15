Vassieux en images 1930-1950 Salle des fêtes Vassieux-en-Vercors
Vassieux en images 1930-1950 Salle des fêtes Vassieux-en-Vercors samedi 14 février 2026.
Vassieux en images 1930-1950
Salle des fêtes 40 rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors Drôme
Présentation de photos, documents, livres et objets nous plongeant à Vassieux-en-Vercors de 1930 à 1950.
Salle des fêtes 40 rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 56 98 56 vespavassieux@gmail.com
English :
Presentation of photos, documents, books and objects from Vassieux-en-Vercors from 1930 to 1950.
