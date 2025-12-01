Vassieux fait son cinéma ! Santa et Cie Salle des fêtes Vassieux-en-Vercors
Salle des fêtes 40 rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-29 17:00:00
fin : 2025-12-29
2025-12-29
Santa et Cie Comédie, Famille, Fantastique, d’Alain Chabat.
Buvette et vente de gâteaux au profit de l’association En avant les jeunes Vassivains pour leur projet 2026.
Salle des fêtes 40 rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 81 48 97 ventsduvercors@gmail.com
English :
Santa et Cie Comedy, Family, Fantastic, by Alain Chabat.
Refreshments and cake sales to benefit the En avant les jeunes Vassivains association for their 2026 project.
German :
Santa und Co. Komödie, Familie, Fantasy von Alain Chabat.
Getränkeausschank und Kuchenverkauf zugunsten des Vereins En avant les jeunes Vassivains für ihr Projekt 2026.
Italiano :
Santa et Cie Commedia, Famiglia, Fantastico, di Alain Chabat.
Rinfresco e vendita di torte a favore dell’associazione En avant les jeunes Vassivains per il progetto 2026.
Espanol :
Santa et Cie Comedia, familiar, fantástica, de Alain Chabat.
Refrescos y venta de pasteles a beneficio de la asociación En avant les jeunes Vassivains para su proyecto 2026.
