Vassieux fait son cinéma Vassieux-en-Vercors
Vassieux fait son cinéma Vassieux-en-Vercors jeudi 23 avril 2026.
Vassieux fait son cinéma
Musée de la Résistance Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:00:00
fin : 2026-04-23 22:00:00
Date(s) :
2026-04-23
En 1864, une bande de Cheyennes massacre un convoi de soldats. Rapidement, la cavalerie américaine décide d’organiser des représailles…
INTERDIT AU MOINS DE 12 ANS
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Musée de la Résistance Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 81 48 97 mc-ver@hotmail.fr
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English :
In 1864, a band of Cheyenne massacred a convoy of soldiers. The American cavalry quickly decides to organize a reprisal…
FORBIDDEN FOR CHILDREN UNDER 12
L’événement Vassieux fait son cinéma Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme