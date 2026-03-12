Vassieux fait son cinéma

Musée de la Résistance Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23 22:00:00

Date(s) :

2026-04-23

En 1864, une bande de Cheyennes massacre un convoi de soldats. Rapidement, la cavalerie américaine décide d’organiser des représailles…

INTERDIT AU MOINS DE 12 ANS

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Musée de la Résistance Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 81 48 97 mc-ver@hotmail.fr

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English :

In 1864, a band of Cheyenne massacred a convoy of soldiers. The American cavalry quickly decides to organize a reprisal…

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L’événement Vassieux fait son cinéma Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme