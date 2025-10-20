« Vassilissa » Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Allauch

A 15h. Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch Bouches-du-Rhône

Dans le cadre du dispositif de la Bibliothèque Départementale NOUS, Sorcière et Sauvage

Lundi 20 octobre à 15h Vassilissa Spectacle, Cie Tatou théâtre.

Théâtre de récit pluridisciplinaire (Version légère)



Conte du folklore russe ou spectacle initiatique, Vassilissa raconte le parcours d’une jeune fille de la mort de sa mère à sa visite chez la Baba Yaga. 3 femmes sur scène, comme autant de Vassilissa, de bonne-mère et de Baba Yaga, se partagent cette histoire de reconquête… Une chanteuse, musicienne, compositrice, bruiteuse, avec sa guitare électrique et son looper, est la voix du conte. Une comédienne-danseuse est le corps du conte et interprète les personnages de l’histoire. Une dessinatrice est la matière du conte elle dessine en direct sur scène.



Trois univers se mêlent pour n’en former qu’un et nous mener au cœur de la forêt, au cœur du cœur, à l’orée de l’intuition et du monde des ombres un voyage nécessaire, un séjour chez la sorcière Baba Yaga comme apprentissage vers la vie Sauvage et Libre.



Texte Sonia Pavlik ; Mise en scène Clara Domingo ; Avec Clara Domingo, Emilie Houillon et Elise Bénard.



Tout public à partir de 6 ans Durée 50 minutes.



Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 30 bibliotheque@allauch.com

English :

As part of the Bibliothèque Départementale’s « NOUS, Sorcière et Sauvage » program

Monday, October 20 at 3pm Vassilissa? Show, Cie Tatou théâtre.

German :

Im Rahmen der Maßnahme der Bibliothèque Départementale « NOUS, Sorcière et Sauvage » (WIR, Hexen und Wilde)

Montag, 20. Oktober, 15 Uhr Wassilissa? Schauspiel, Cie Tatou théâtre.

Italiano :

Nell’ambito del programma della Bibliothèque Départementale « NOUS, Sorcière et Sauvage »

Lunedì 20 ottobre alle 15.00 Vassilissa? Spettacolo, Cie Tatou théâtre.

Espanol :

En el marco del programa « NOUS, Sorcière et Sauvage » de la Bibliothèque Départementale

Lunes 20 de octubre a las 15.00 h ¿Vassilissa? Espectáculo, Cie Tatou théâtre.

