Vassily Kandinsky en 30 mn Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 5 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-05 15:00 – 15:30

Gratuit : oui Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du muséeGratuit dans la limite des places disponibles Tout public

Plongez dans l’univers d’un artiste ! Profitez des premiers dimanches du mois gratuits pour revisiter les collections permanentes et prendre le temps d’observer en détail une ou deux œuvres de… Vassily Kandinsky !Durée : 30mn

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html