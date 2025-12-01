Vassy-Etaule fête Noël Étaule

Vassy-Etaule fête Noël

Salle des fêtes Étaule Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Le comité des fêtes de Vassy propose activités et animations à l’occasion des fêtes de Noël .

Salle des fêtes Étaule 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitevassyetaule@gmail.com

