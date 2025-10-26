Vatan Lire ! Vatan Voir ! Vatan

Rue Ferdinand de Lesseps Vatan Indre

Dimanche 26 Octobre, Romain Guignard Association et Olivier Stroh organisent la 3ème édition du Salon Vatan Lire ! Vatan Voir !

De 10 à 17h dans la salle des fêtes de Vatan, vous trouverez une quarantaine d’auteurs avec un Salon de Thé et un Salon de lecture.

Le programme de la journée

11h En direct avec BipTV, « lisez Berry » Animée par Olivier Stroh

14h Table Ronde avec Mireille Naturel et Daniel Bernard

15h Conférence « Les tueurs en série » par Murielle Lucie Clément

16h Les EHPAD par Henri Lafranque

Toute la journée Exposition « Vie et œuvre de Ferdinand de Lesseps » .

English :

On Sunday October 26th, Romain Guignard Association and Olivier Stroh organize the 3rd edition of the Salon Vatan Lire! Vatan Voir !

German :

Am Sonntag, den 26. Oktober, organisieren Romain Guignard Association und Olivier Stroh die 3. Ausgabe des Salon Vatan Lire! Vatan Voir!

Italiano :

Domenica 26 ottobre, l’Associazione Romain Guignard e Olivier Stroh organizzano la terza edizione del Salone Vatan Lire! Vatan Voir !

Espanol :

El domingo 26 de octubre, la Asociación Romain Guignard y Olivier Stroh organizan la 3ª edición del Salón ¡Vatan Lire! ¡Vatan Voir !

