Vauban à Belfort Belfort

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

L’arrivée de Vauban à Belfort métamorphose la petite ville médiévale en place forte imprenable où chaque construction est murement réfléchie. Arpentez et découvrez son enceinte pentagonale à laquelle de nombreuses casernes étaient accolées, sa porte à la gloire de Louis XIV, ses tours bastionnées, sa ville neuve… Marchez dans les pas de Vauban !

Uniquement sur résevation .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

