Vauban à Belfort Belfort
Vauban à Belfort Belfort dimanche 21 septembre 2025.
Vauban à Belfort
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
L’arrivée de Vauban à Belfort métamorphose la petite ville médiévale en place forte imprenable où chaque construction est murement réfléchie. Arpentez et découvrez son enceinte pentagonale à laquelle de nombreuses casernes étaient accolées, sa porte à la gloire de Louis XIV, ses tours bastionnées, sa ville neuve… Marchez dans les pas de Vauban !
Uniquement sur résevation .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90
English : Vauban à Belfort
German : Vauban à Belfort
Italiano :
Espanol :
L’événement Vauban à Belfort Belfort a été mis à jour le 2025-08-29 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)