Vauclair’Ose Marche-Trail Vauclaire Montpon-Ménestérol

Vauclair’Ose Marche-Trail Vauclaire Montpon-Ménestérol dimanche 5 octobre 2025.

Vauclair’Ose Marche-Trail

Vauclaire Centre hospitalier de Vauclaire Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Depuis plusieurs années, le Club Omnisports de Vauclaire organise la Vauclair’ose, une randonnée qui est devenue un événement incontournable dans la région. Ce parcours, ouvert à tous les niveaux de randonneurs, attire chaque année de plus en plus de participants, venus pour partager un moment de convivialité et de solidarité.

Que ce soit pour le plaisir de la marche, pour le challenge personnel ou pour soutenir une cause noble, les randonneurs sont nombreux à répondre présent à l’appel.

Avec une organisation au top, un accueil chaleureux et une ambiance festive, cet événement est l’occasion idéale de faire du sport tout en contribuant à des projets locaux.

Un rendez-vous sportif et solidaire à ne pas rater !

Inscriptions à partir de 9h30 départ à 10h 2 km 6 €, 5 km 8 €, 10 km 10 €

A l’arrivée, soupe de garbure offerte aux participants.

Renseignements 06 89 11 01 83 .

Vauclaire Centre hospitalier de Vauclaire Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 78 68 72

English : Vauclair’Ose Marche-Trail

German : Vauclair’Ose Marche-Trail

Italiano :

Espanol : Vauclair’Ose Marche-Trail

L’événement Vauclair’Ose Marche-Trail Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2025-09-06 par Vallée de l’Isle en Périgord