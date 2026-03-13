Vauclair’Ose Vauclaire Montpon-Ménestérol

Informations pratiques

Montpon-Ménestérol

Vauclair’Ose

Vauclaire Montignac Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Vauclair’ose – Randonnée – Trail en faveur d’octobre rose : 5 km randonnée et trail et 10 km randonnée et trail – inscription à 9h30 sur place 9€, départ à 10h – soupe de garbure offerte aux participants – 06 79 78 68 72/06 89 11 01 83 .

Vauclaire Montignac Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 78 68 72

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English : Vauclair’Ose

L’événement Vauclair’Ose Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-09-08 par Vallée de l’Isle en Périgord