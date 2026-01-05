Vaudeville Le Théâtre du sous-sol Notre-Dame-d’Oé

Vaudeville Le Théâtre du sous-sol

Vendredi 2026-02-06 20:30:00

En bousculant les codes du théâtre de boulevard, cette comédie surréaliste, explosive et déstructurée, célèbre dans un même mouvement l’absurdité et la joie d’être en vie… un régal ! La ville est en cendres et dégage une fumée toxique. Au milieu de ce décor apocalyptique, un appartement est resté intact, c’est celui de Madame et Monsieur. Ici une fête se prépare, ce soir il faudra que tout aille pour le mieux ! Si tout va bien, Madame fiancera sa fille à un bon parti, Monsieur mettra un point final à sa thèse sur le bonheur et sera couronné de succès, les invités seront ravis et les petits fours bien servis ! Tandis que la maison dévoile peu à peu ses secrets et ses habitants, révélations et obstacles se succèderont jusqu’à les faire sombrer dans un cauchemar … 17 .

Shaking up the codes of boulevard theater, this surreal, explosive and unstructured comedy celebrates both the absurdity and the joy of being alive… a delight!

