VAUDOU GAME – 6MIC Aix En Provence

VAUDOU GAME Début : 2025-12-04 à 20:30. Tarif : – euros.

Le 6MIC, en accord avec ASTÉRIOS SPECTACLES, présente:VAUDOU GAME Pour ce 5ème album, les fréquences musicales émises par Vaudou Game se sont répandues au-delà des seules limites de la ville et du pays, ont traversé l’Atlantique et sont parvenues jusqu’en Colombie. Aimantées, c’est en longeant l’équateur que les ondes tropicales sont parties d’Amérique latine pour arriver jusqu’au Togo, et frapper à la porte du studio OTODI. Elles aussi voulaient en être, et profiter de son mythique équipement analogique. Attendues par Peter Solo, elles ne sont pas les seules à avoir contribué à forger le célèbre groove hypnotique du groupe. Les berlines stationnées sur le parking ne trompent pas. Depuis le tout proche marché de Lomé, les Nana Benz du Togo sont venues unir la délicatesse de leurs harmonies vocales enjôleuses à des call & response avec Peter Solo. Groupe adolescent quand le leader de Vaudou Game leur avait fourni instruments en période trouble, Lomé Vio, quant à lui, met à disposition la force de son trident voix-guitare-accordéon. Agissant toujours sous l’autorité suprême d’un funk contrôlé par l’ésotérisme et le mystique de la gamme vaudou, Vaudou Game unit au-dessus de sa tête la main du highlife à celle de la cumbia. Guitares, percussions, cuivres et claviers futuro-vintage pour activer les hanches ou dresser le climat le plus intriguant qui soit, c’est caché derrière son inarrachable masque que Peter délivre ses messages. Qu’ils soient politiques, ou qu’il s’agisse de considérations humaines et écolo, c’est toujours sous une épaisse couche de sarcasme et d’humour qu’il prend soin de les dissimuler pour mieux les mettre au service exclusif d’une transe joyeuse et dansante. Avec pour mot d’ordre subliminal de rembourser l’Afrique, les gens, la Terre. FINTOU !

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13