VAUDOU GAME HAMAC – LES DOCKS Cahors

VAUDOU GAME HAMAC Début : 2025-10-17 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour ce 5ème album, FINTOU, les fréquences musicales émises par Vaudou Game se sont répan- dues au-delà des seules limites de la ville et du pays, ont traversé l’Atlantique et sont parvenues jusqu’en Colombie. Agissant toujours sous l’autorité suprême d’un funk con- trôlé par l’ésotérisme et le mystique de la gamme vaudou, Vaudou Game unit au-dessus de sa tête la main du highlife à celle de la cumbia. Guitares, percussions, cuivres et claviers futuro-vintage pour activer les hanches ou dresser le climat le plus intriguant qui soit, c’est caché derrière son inarrachable masque que Peter délivre ses messages. Qu’ils soient politiques, ou qu’il s’agisse de considérations humaines et écolos, c’est toujours sous une épaisse couche de sarcasme et d’humour qu’il prend soin de les dissimuler pour mieux les mettre au service exclusif d’une transe joyeuse et dansante. Avec pour mot d’ordre subliminal de rembourser l’Afrique, les gens, la Terre.HAMACHamac nous fait tanguer entre chanson française et musiques du monde. Les textes, portés d’une seule voix par le couple de chan- teurs, sont colorés de réalisme magique et racontent les événements du monde, petits ou grands.

LES DOCKS 430 ALLEE DES SOUPIRS 46000 Cahors 46