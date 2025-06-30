VAUDOU GAME – SALLE NOUGARO Toulouse

VAUDOU GAME Début : 2026-02-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Avec Fintou, Vaudou Game revient plus libre et intense que jamais. Porté par Peter Solo, le groupe mêle funk incandescent, rythmes traditionnels du Togo, influences latines, claviers rétros et guitares tendues : tout est là pour faire danser… et réfléchir Car sous l’énergie joyeuse se cachent des colères saines, des messages politiques, sociaux et écologiques. Fintou, c’est une transe festive, engagée, contagieuse. Un appel au réveil collectif. À vivre en live !Peter Solo : Chant lead / guitare leadPierre Louis VARNIER : Claviers / backing vocalLaetitia Narel : Batterie / backing vocalOmar Horch : Basse / backing vocalOrnella Debono : Saxophone / backing vocalClément Favre Mercuret : Guitare / backing vocalMENTION PRESSE : « Aborder des thématiques politiques, écologiques et sociales dans une célébration dansante, c’est du Vaudou Game à l’état pur. » France InterGenre : FunkSpécificité : Nouvel AlbumPlacement : Libre assisDurée : 1h30

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31