VAUDREUILLE EN FETE Vaudreuille
VAUDREUILLE EN FETE Vaudreuille vendredi 7 août 2026.
Vaudreuille
VAUDREUILLE EN FETE
Promenade du Laudot Vaudreuille Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Vaudreuille est en fête le deuxième week-end d’août
Vaudreuille en fête
Au programme
Vendredi soir (19h-1h) soirée tapas animée par le groupe Riplay Pop Rock (3 musiciens, 1 chanteuse)
Samedi (11h-1h) animations, jeux, pétanque, etc.
14h30 concours de pétanque doublettes 8€/4 parties
19h30 repas 20€ apéro, entrée, magretade, dessert, café
22h00 concert des P’tits Gars Laids musique actuelle festive
Dimanche 11h15 messe 12h15 apéritif offert à tous
Réservation repas au 06 75 27 22 75 06 71 07 21 77 ou par mail comitedesfetesdevaudreuille@gmail.com
Événement organisé par le comité des fêtes de Vaudreuille .
Promenade du Laudot Vaudreuille 31250 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vaudreuille celebrates the second weekend in August
L’événement VAUDREUILLE EN FETE Vaudreuille a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE