Vaudreuille

VAUDREUILLE EN FETE

Promenade du Laudot Vaudreuille Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Vaudreuille est en fête le deuxième week-end d’août

Vaudreuille en fête

Au programme

Vendredi soir (19h-1h) soirée tapas animée par le groupe Riplay Pop Rock (3 musiciens, 1 chanteuse)

Samedi (11h-1h) animations, jeux, pétanque, etc.

14h30 concours de pétanque doublettes 8€/4 parties

19h30 repas 20€ apéro, entrée, magretade, dessert, café

22h00 concert des P’tits Gars Laids musique actuelle festive

Dimanche 11h15 messe 12h15 apéritif offert à tous

Réservation repas au 06 75 27 22 75 06 71 07 21 77 ou par mail comitedesfetesdevaudreuille@gmail.com

Événement organisé par le comité des fêtes de Vaudreuille .

Promenade du Laudot Vaudreuille 31250 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vaudreuille celebrates the second weekend in August

L’événement VAUDREUILLE EN FETE Vaudreuille a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE