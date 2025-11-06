Vaujany Hockey Cup Patinoire Pôle Sports & Loisirs Vaujany

Vaujany Hockey Cup

Patinoire Pôle Sports & Loisirs 95 Route des combes Vaujany Isère

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-08

2025-11-06

Terre d’accueil pour les grands événements sportifs, la station de Vaujany a le plaisir d’organiser une nouvelle édition de la Vaujany Hockey Cup, un tournoi international U18 masculin qui promet du grand spectacle sur la glace !

Patinoire Pôle Sports & Loisirs 95 Route des combes Vaujany 38114 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

English : Vaujany Hockey Cup

A welcoming host for major sporting events, the resort of Vaujany is pleased to organize a new edition of the Vaujany Hockey Cup, an international U18 men’s tournament that promises great action on the ice!

German : Vaujany Hockey Cup

Der Ort Vaujany ist Gastgeber für große Sportveranstaltungen und freut sich, eine neue Ausgabe des Vaujany Hockey Cup zu organisieren, ein internationales U18-Turnier für Herren, das ein großes Spektakel auf dem Eis verspricht!

Italiano : Vaujany Hockey Cup

In quanto sede di grandi eventi sportivi, la località di Vaujany è lieta di organizzare una nuova edizione della Vaujany Hockey Cup, un torneo internazionale maschile U18 che promette un grande spettacolo sul ghiaccio!

Espanol : Vaujany Hockey Cup

Como anfitriona de grandes acontecimientos deportivos, la estación de Vaujany se complace en organizar una nueva edición de la Vaujany Hockey Cup, un torneo internacional masculino sub-18 que promete ofrecer un gran espectáculo sobre el hielo

