Vaujany Hockey Cup Patinoire Pôle Sports & Loisirs Vaujany

Vaujany Hockey Cup

Patinoire Pôle Sports & Loisirs 95 Route des combes Vaujany Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-04

Terre d’accueil pour les grands événements sportifs, la station de Vaujany a le plaisir d’organiser une nouvelle édition de la Vaujany Hockey Cup, un tournoi international U16 masculin qui promet du grand spectacle sur la glace !

.

Patinoire Pôle Sports & Loisirs 95 Route des combes Vaujany 38114 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 72 37 info@vaujany.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vaujany Hockey Cup

A welcoming host for major sporting events, the resort of Vaujany is pleased to organize a new edition of the Vaujany Hockey Cup, an international U16 men’s tournament that promises great action on the ice!

L’événement Vaujany Hockey Cup Vaujany a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Vaujany