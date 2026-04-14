Vautheau, un château fort dans les bois, château de Vautheau, La Grande-Verrière

Vautheau, un château fort dans les bois Dimanche 28 juin, 10h00 château de Vautheau Saône-et-Loire

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Visites commentées du château par les bénévoles de l’association, pour connnaitre l’archéologie et l’histoire mouvementée de ce site actif du XIIIe au XVIe siècle, théatre de nombreuses alliances entre familles puissantes et au coeur des guerres de religions.

Exposition « 10 ans de travaux » : Résumé de l’activité de l’association, rétrospective des travaux, aménagements et évènements qui ont marqué cette décennie.

Démonstration d’outils et de savoirs-faires : Pour l’occasion, vous pourrez découvrir ou approfondir vos connaissances sur les outils anciens, leurs usages sur le bois ou la pierre.

Balades accompagnées et découvertes naturalistes sur le chemin de la carrière. Le château se loge au coeur de la campagne autunoise, riche d’une faune et d’une flore variée à observer. La carrière à proximité vous ouvira le monde de la géologie avec le grès de Vautheau.

Si vous souhaitez faire votre pause repas, selon les conditions météorologiques, vous trouverez un espace ombragé ou bien un abri pour prendre un pique nique tiré du sac.

Une buvette vous proposera quelques rafraichissments et boissons chaudes.

Nous avons à coeur de partager notre passion pour ce château. Venez passer un moment enrichissant et convivial avec nous.

Et peut-être cette rencontre vous donnera l’envie de vous joindre à nous pour la suite de l’aventure !

château de Vautheau 3 route des Renauds 71990 La Grande Verrière La Grande-Verrière 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « vautheau71@mailo.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0608859647 »}]

Circuit découverte autour du site du château, balade accompagnée à la découverte de la carrière, de l’environnement botanique et ornithologique… Château fort balade-nature

Association Renaissance du Château de Vautheau